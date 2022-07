marattin : La campagna elettorale, i concetti di “destra” e “sinistra”, i danni enormi fatti dal M5S, l’opinione sulla campagn… - TV7Benevento : Elezioni: Marattin, 'ancora un paio di giorni e Conte torna punto riferimento...' - - Global16938439 : Elezioni, Renzi prepara le liste e i candidati dei collegi: a Pisa sfida a Letta e Luigi Marattin contro Luigi Di M… - mammaflor : @marattin @InOndaLa7 @matteorenzi @CarloCalenda E comunque si parla di elezioni e tornano gli sbarchi, i no tav, e… - gabryandi : RT @marattin: La campagna elettorale, i concetti di “destra” e “sinistra”, i danni enormi fatti dal M5S, l’opinione sulla campagna elettora… -

Il momento clou prima delle: il grande ballo delle alleanze fa tremare tutti Almeno così ...dovrebbe contrastare Luigi Di Maio (a Modena), una 'pasionaria comunista' dovrebbe ...Ci basta il 3% e, se Letta perderà le, il giorno dopo la sinistra dovrà aprire una ... Esempi Luigisarebbe chiamato a scendere in campo contro Luigi Di Maio. 'La partita si giocherà ... Elezioni, Renzi prepara le liste e i candidati dei collegi: a Pisa sfida a Letta e Luigi Marattin contro Luigi Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. Stamattina Speranza dice che bisogna ricucire con i M5S. Tempo un paio di giorni e torniamo a Conte “fortissimo punto ...Elezioni politiche 2022. Domenica elettorale per la politica italiana. Ad aprire le danze è Matteo Salvini. Il leader della Lega si affida a twitter per andare all'attacco a testa ...