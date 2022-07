Calciomercato, una squadra di Serie A fa sul serio per Mertens: offerti 3.5 milioni! (Di domenica 31 luglio 2022) Estate tormentata per i tifosi del Napoli, che dopo gli addii di Insigne, Ospina e Koulibaly hanno dovuto affrontare anche il mancato rinnovo di Dries Mertens. Il folletto belga, ormai diventato napoletano, è arrivato ai piedi del Vesuvio ben nove stagioni fa, un po’ in sordina, per poi conquistare tutti, non solo i tifosi del Napoli ma anche gli amanti del bel calcio. Nove stagioni ricche di gol che gli hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia azzurra, toccando l’apice nel 16/17, quando un semplicemente devastante ‘Ciro’ toccò quota 28 gol e 9 assist in Serie A. Mertens Napoli Salernitana In base a quanto riportato da Alfredo Pedullà, un club di Serie A è disposta a fare follie per convincere l’ex PSV. Si tratterebbe dei rivali della Salernitana, il presidente Iervolino, tramite il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Estate tormentata per i tifosi del Napoli, che dopo gli addii di Insigne, Ospina e Koulibaly hanno dovuto affrontare anche il mancato rinnovo di Dries. Il folletto belga, ormai diventato napoletano, è arrivato ai piedi del Vesuvio ben nove stagioni fa, un po’ in sordina, per poi conquistare tutti, non solo i tifosi del Napoli ma anche gli amanti del bel calcio. Nove stagioni ricche di gol che gli hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia azzurra, toccando l’apice nel 16/17, quando un semplicemente devastante ‘Ciro’ toccò quota 28 gol e 9 assist inA.Napoli Salernitana In base a quanto riportato da Alfredo Pedullà, un club diA è disposta a fare follie per convincere l’ex PSV. Si tratterebbe dei rivali della Salernitana, il presidente Iervolino, tramite il ...

lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - DiMarzio : #Inter, il #Chelsea fa sul serio per #Casadei: presentata una prima offerta - cmdotcom : #MILAN, E' FATTA PER #DEKETELAERE: cifre e dettagli di una telenovela dal lieto fine - sportli26181512 : Salernitana, una vittoria e una sconfitta nel triangolare contro Adana Demirspor e Reggina: Il triangolare dedicato… - sportli26181512 : Milan, De Ketelaere arriva domenica a Milano: lunedì le visite mediche: Il belga, dopo una lunga trattativa, è pron… -