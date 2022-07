Attraversano i binari, investite da treno (Di domenica 31 luglio 2022) C'è stato un incidente mortale questa mattina poco prima delle 7 nella stazione ferroviaria di Riccione. Due ragazze, forse minorenni, sono state travolte e uccise da un treno dell'alta velocità che ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 luglio 2022) C'è stato un incidente mortale questa mattina poco prima delle 7 nella stazione ferroviaria di Riccione. Due ragazze, forse minorenni, sono state travolte e uccise da undell'alta velocità che ...

Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - RaiNews : Riccione, le immagini degli oggetti, sparsi tra la banchina e i binari, che raccontano come la vita di due ragazze… - fanpage : ??È accaduto intorno alle 7 di questa mattina. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di att… - MustWalter : @isa_nutter In un mondo dove il poveretto che le ha investite verrà chiamato in tribunale per testimoniare pur non… - SoniaLaVera : RT @tribuna_treviso: Testimoni le hanno viste barcollare prima di essere travolte: traffico ferroviario sospeso -