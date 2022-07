Umago, Zeppieri lotta come un leone ma alla fine vince Alcaraz (Di sabato 30 luglio 2022) Ha giocato alla pari per quasi tutta la partita, ha combattuto ed è riuscito a tenere in equilibrio l'incontro . Nel giorno in cui, per la prima volta dal 1987 tre giocatori italiani si trovano in ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Ha giocatopari per quasi tutta la partita, ha combattuto ed è riuscito a tenere in equilibrio l'incontro . Nel giorno in cui, per la prima volta dal 1987 tre giocatori italiani si trovano in ...

Eurosport_IT : Che show ad Umago: 3 Italiani in semifinale ???????????? #Tennis | #ATPCroazia | #CroatiaOpenUmag | #Zeppieri | #Sinner… - Eurosport_IT : Zeppieri sta lottando come un leone contro Carlos Alcaraz! ?????? Qui vince uno scambio FOLLE ?? #CroatiaOpenUmag |… - WeAreTennisITA : Sulla terra ad Umago Sinner non fallisce ?? Batte Munar per 6-4 6-4 e raggiunge i quarti. Passa anche Zeppieri super… - ilsainel : Su Zeppieri: quest'anno non ha ancora superato i quarti di finali in un Challenger, in compenso con oggi ha fatto l… - ZerounoTv : Zeppieri ko in 3 set, Alcaraz in finale a Umago -