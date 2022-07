Sinner-Agamenone in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Jannik Sinner affronterà Franco Agamenone nel penultimo atto del torneo Atp 250 di Umago 2022. Tra i due è un derby inedito visto che mai si sono trovati contro in carriera. Per l’altoatesino si tratta della prima semifinale stagionale. Il piccolo problema alla caviglia manifestatosi a Wimbledon sembra essere un lontano ricordo, come hanno ribadito le due ottime vittorie contro due ostici spagnoli come Jaume Munar e Roberto Carballes Baena. Adesso si troverà di fronte la favola italo-argentina. Per Agamenone, infatti, questa contro Jannik sarà la prima semifinale in carriera alla seconda partecipazione in un torneo del circuito maggiore. I pronostici sono tutti dalla parte di Sinner. Impossibile però dare Franco completamente spacciato, lui che questa settimana ha già ribaltato ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Jannikaffronterà Franconel penultimo atto del torneo Atp 250 di. Tra i due è un derby inedito visto che mai si sono trovati contro in carriera. Per l’altoatesino si tratta della prima semifinale stagionale. Il piccolo problema alla caviglia manifestatosi a Wimbledon sembra essere un lontano ricordo, come hanno ribadito le due ottime vittorie contro due ostici spagnoli come Jaume Munar e Roberto Carballes Baena. Adesso si troverà di fronte la favola italo-argentina. Per, infatti, questa contro Jannik sarà la prima semifinale in carriera alla seconda partecipazione in un torneo del circuito maggiore. I pronostici sono tutti dalla parte di. Impossibile però dare Franco completamente spacciato, lui che questa settimana ha già ribaltato ...

josemorgado : Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone ???? - SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? A Umag #Sinner raggiunge la prima SF della stagione: 6-4 7-6 a Carballes Baena e derby contro Aga… - gippu1 : Tre italiani in semifinale a #Umago (Agamenone, #Sinner, Zeppieri): non succedeva dall'ATP di Saint Vincent 1987, q… - tennistonic : Alcaraz top favorite in Umag Carlos Alcaraz 1.36 Jannik Sinner 3.00 Franco Agamenone 29.00 Giulio Zeppieri 34.00 - antoniolm21 : RT @gippu1: Tre italiani in semifinale a #Umago (Agamenone, #Sinner, Zeppieri): non succedeva dall'ATP di Saint Vincent 1987, quando arriva… -