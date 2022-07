(Di sabato 30 luglio 2022) Ci sono tante richieste e bisogni per rispondereobblighi previsti dalle normative in tema di gestione delle. Così dal mese di ottobre S.a.i.ter, agenzia formativa di Confcommercio Siena, ...

LA NAZIONE

Così dal mese di ottobre S.a.i.ter, agenzia formativa di Confcommercio Siena, organizzerà una nuova edizione dei corsi dedicati alle. Direttori, titolari e gestori delle strutture turistico - ...Un centro del gusto, del relax e del divertimento che con la nuova(aperta a tutti) entrerà ... Le Cappuccinelle Spa e Suite (accoglienza, ristorante e spa) e Flora (Massimiliano ... Responsabili piscine e addetti agli impianti Partono le iscrizioni ai corsi di formazione Ci sono tante richieste e bisogni per rispondere agli obblighi previsti dalle normative in tema di gestione delle piscine. Così dal mese di ottobre S.a.i.ter, agenzia formativa di Confcommercio Siena, ...Voragine in piscina, muore un uomo e un altro rimane ferito. Un bruttissimo episodio verificatosi in Israele nel corso di una festa e che ha fatto registrare la ...