Oroscopo Branko di Sabato 30 Luglio 2022: Leone determinato (Di sabato 30 luglio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Luglio 30 2022 Ariete Cielo importante per i sentimenti e le relazioni. Toro Siete molto presi dal lavoro e la stanchezza si fa avanti. Gemelli Questo cielo è positivo e promettente se state conoscendo una nuova persona. Cancro Spesso tendete a chiudervi in voi stessi. Leone Uno dei vostri punti di forza è la determinazione ma non dovete sfociare nella presunzione. Vergine Spegnete tutto e pensate solo al vostro relax. Bilancia Le coppie di lunga data sono favorite dalle stelle. Scorpione Non siete spaventati dalle sfide, arriveranno soddisfazioni. Sagittario In queste 24 ore vivrete qualche malumore di troppo. Capricorno State attenti a non tirare troppo la corda. Acquario Nel vostro giro stretto di amicizie ... Leggi su zon (Di sabato 30 luglio 2022) L’diper oggi,30Ariete Cielo importante per i sentimenti e le relazioni. Toro Siete molto presi dal lavoro e la stanchezza si fa avanti. Gemelli Questo cielo è positivo e promettente se state conoscendo una nuova persona. Cancro Spesso tendete a chiudervi in voi stessi.Uno dei vostri punti di forza è la determinazione ma non dovete sfociare nella presunzione. Vergine Spegnete tutto e pensate solo al vostro relax. Bilancia Le coppie di lunga data sono favorite dalle stelle. Scorpione Non siete spaventati dalle sfide, arriveranno soddisfazioni. Sagittario In queste 24 ore vivrete qualche malumore di troppo. Capricorno State attenti a non tirare troppo la corda. Acquario Nel vostro giro stretto di amicizie ...

