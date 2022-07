Omicidio Civitanova, quell’uomo aveva un nome ma ai presenti interessava lo spettacolo (Di sabato 30 luglio 2022) “Migrante ucciso in strada a bastonate” (la Repubblica), “Ambulante ucciso in mezzo alla gente” (Corriere della sera), “Ambulante ucciso in mezzo alla gente” (Il Fatto Quotidiano). Solo La Stampa, tra i quotidiani mainstream, ha messo la parola “uomo” nel titolo dell’articolo relativo all’atroce delitto commesso a Civitanova Marche (“Ucciso un uomo che chiedeva l’elemosina”). Eppure ha un nome, la vittima, si chiama Alika Ogorchukwu, un’età, 32 anni, e una patria, la Nigeria. Non importa, la sua vita si è ridotta a due sostantivi. Un episodio di violenza, ai danni di una persona, per mano di una persona violenta, accaduto in pieno giorno in una strada centrale della città. Ma non è solo questo che fa male. Ciò che fa ancora più male è che molti dei presenti abbiano scelto di filmare, fotografare l’episodio, invece di intervenire. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) “Migrante ucciso in strada a bastonate” (la Repubblica), “Ambulante ucciso in mezzo alla gente” (Corriere della sera), “Ambulante ucciso in mezzo alla gente” (Il Fatto Quotidiano). Solo La Stampa, tra i quotidiani mainstream, ha messo la parola “uomo” nel titolo dell’articolo relativo all’atroce delitto commesso aMarche (“Ucciso un uomo che chiedeva l’elemosina”). Eppure ha un, la vittima, si chiama Alika Ogorchukwu, un’età, 32 anni, e una patria, la Nigeria. Non importa, la sua vita si è ridotta a due sostantivi. Un episodio di violenza, ai danni di una persona, per mano di una persona violenta, accaduto in pieno giorno in una strada centrale della città. Ma non è solo questo che fa male. Ciò che fa ancora più male è che molti deiabbiano scelto di filmare, fotografare l’episodio, invece di intervenire. Lo ...

