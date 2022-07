"Offerte per i bambini poveri". Poi narcotizzava le vittime e le derubava (Di sabato 30 luglio 2022) Avvicinava le persone dicendo di essere una benefattrice, po le stordiva con potenti farmaci diluiti in una bevanda. 47enne in manette, le accuse sono pesantissime Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) Avvicinava le persone dicendo di essere una benefattrice, po le stordiva con potenti farmaci diluiti in una bevanda. 47enne in manette, le accuse sono pesantissime

ILOVEPROCLUB1 : RT @AGiovanni08: Cerco Club ( ??ps4 ps5)fifa 23 alpha_giovanni 08 ex player @Cor_Ros_esports Ruolo:ATS AS86 Valuto tutte le offerte per deci… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro OPERAIO ALLESTITORE: Immagine&Luce, azienda operante nel settore delle Luminarie Natalizie, è alla r… - pc_947 : @HotandHorny000 @SportInTV_IT L'app a questo punto per inizio campionato penso proprio di sì, è già pronta e operat… - ferlito_fabio : Ma perché continuamo a fare offerte per questo se il Cagliari rifiuta sempre? #salernitana #SerieATIM #Calciomercato - HotandHorny000 : @pc_947 @SportInTV_IT Grazie, quindi per l’avvio della stagione perlomeno riavremo l’app a bordo degli Sky q?! In a… -