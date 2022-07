Canoa slalom, Mondiali 2022: Stefanie Horn decima in finale del kayak per un salto di porta, esulta Ricarda Funk (Di sabato 30 luglio 2022) Niente medaglia per Stefanie Horn ai Mondiali di Canoa slalom di scena ad Augusta, in Germania. Nella finale iridata del kayak, la Campionessa d’Europa ha dovuto alzare bandiera bianca chiudendo la sua prova al decimo e ultimo posto. La preparazione a quest’ultimo atto era stata delle migliori, con il miglior tempo nelle batterie di qualificazione ed il terzo crono nella semifinale. Purtroppo però per Stefanie è stata fatale la porta 12, piazzata probabilmente nel tratto di gara più difficile di tutti: l’azzurra, dopo un primo intertempo discreto, commette un salto di porta ed è dunque decima in 156.27 (50 penalità). Il successo è della padrona di casa ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Niente medaglia peraididi scena ad Augusta, in Germania. Nellairidata del, la Campionessa d’Europa ha dovuto alzare bandiera bianca chiudendo la sua prova al decimo e ultimo posto. La preparazione a quest’ultimo atto era stata delle migliori, con il miglior tempo nelle batterie di qualificazione ed il terzo crono nella semi. Purtroppo però perè stata fatale la12, piazzata probabilmente nel tratto di gara più difficile di tutti: l’azzurra, dopo un primo intertempo discreto, commette undied è dunquein 156.27 (50 penalità). Il successo è della padrona di casa ...

