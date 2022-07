“Avanti un altro”, splendido annuncio: gioia per Paolo Bonolis (Di sabato 30 luglio 2022) Arriva uno splendido annuncio per la trasmissione di Mediaset “Avanti un altro” e per tutta la redazione che lavora al programma. Si tratta di una notizia bellissima, forse una delle più belle mai ricevute. L’annuncio, arrivato sui social, sicuramente avrà mandato i fan del programma al settimo cielo, così come tutti gli addetti ai lavori, compreso Paolo Bonolis. Nonostante non gli riguardi in prima persona, siamo sicuri che Paolo abbia accolto questa notizia con grande gioia insieme alla moglie Sonia Bruganelli. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) “Avanti un altro”, clamorosa gaffe di Luca Laurenti: ... Leggi su tvzap (Di sabato 30 luglio 2022) Arriva unoper la trasmissione di Mediaset “un” e per tutta la redazione che lavora al programma. Si tratta di una notizia bellissima, forse una delle più belle mai ricevute. L’, arrivato sui social, sicuramente avrà mandato i fan del programma al settimo cielo, così come tutti gli addetti ai lavori, compreso. Nonostante non gli riguardi in prima persona, siamo sicuri cheabbia accolto questa notizia con grandeinsieme alla moglie Sonia Bruganelli. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) “un”, clamorosa gaffe di Luca Laurenti: ...

davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - RadiocorriereTv : 'Essere all'altezza dei sogni; niente altro può fare una vita in alto mare se non seguire la luce orientata del far… - DSantanche : Da mesi un governo litigioso non dà risposte ai cittadini e va avanti a compromessi al ribasso ma il mainstream esa… - anna30048679 : RT @Christi90465020: Altro passo avanti: Nuova sentenza del Tribunale di Pesaro. La Magistratura dispone ordinanza di Analisi di Laborator… - edoludo : RT @Christi90465020: Altro passo avanti: Nuova sentenza del Tribunale di Pesaro. La Magistratura dispone ordinanza di Analisi di Laborator… -