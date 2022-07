Redding | Pioggia a Most? Rischioso I muri non si spostano quando cadi

dianatamantini : SCOTT REDDING ha riportato la BMW sul podio. 'Ho visto la pioggia e mi sono detto: se cado, cado.' Non è mancato il… - corsedimoto : SCOTT REDDING ha riportato la BMW sul podio. 'Ho visto la pioggia e mi sono detto: se cado, cado.' All'ultimo giro… -

Grande rimonta di Bautista che ha sfruttato due gocce dinella fase finale di gara 1 per ...è riuscito a prendere margine nel finale chiudendo davanti al turco della Yamaha e a Scottsu ...Scottinfatti ha sfoderato una fantastica prestazione anche nella prima giornata di gare a ... "Lami ha aiutato nel recupero " spiega Scott " dato che io, a differenza di chi mi ...Most, 30 luglio 2022 - Ducati nella storia del Mondiale Superbike. La vittoria di Alvaro Bautista in gara 1 a Most nel gran premio della Repubblica Ceca ha portato a 1000 i podi ottenuti da Borgo Pani ...Scott contrariato: "Il muro è a 10 metri, in certi momenti servirebbe pensare. Felice del podio, la pioggia mi ha aiutato" ...