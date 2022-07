BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Pd, caccia ai candidati forti: da Carofiglio agli ex sindaci, rebus uninominale - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Pd, caccia ai candidati forti: da Carofiglio agli ex sindaci, rebus uninominale - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Pd, caccia ai candidati forti: da Carofiglio agli ex sindaci, rebus uninominale - Gazzettino : Pd, caccia ai candidati forti: da Carofiglio agli ex sindaci, rebus uninominale - ninotelia1 : RT @ilmessaggeroit: Pd, caccia ai candidati forti: da Carofiglio agli ex sindaci, rebus uninominale -

ilmattino.it

GLI INDIPENDENTI Ma per strappare voti (e soprattutto collegi) alla destra si guarda anche a una pletora diindipendenti. Figure vicine al Pd, ancorate al centrosinistra ma non ...La campagna elettorale al fulmicotone non è un guaio solo per i. Lo è anche per i media, soprattutto per il blocco mobilitatosi immantinente per la ... come un trofeo di. Una vecchia ... Pd, caccia ai candidati forti: da Carofiglio agli ex sindaci, rebus uninominale Lo scouting è già cominciato. Anche se al Nazareno assicurano che per parlare di nomi ci vorrà ancora tempo: prima va chiusa la partita delle alleanze. Il dossier, in ogni ...I paletti per Di Battista. Storia a parte però merita l’ex parlamentare M5s Alessandro Di Battista, il cui ritorno nel Movimento sembra ormai imminente. Ha dato un forte contributo alla storia del Mov ...