Nigeriano ucciso da un italiano a stampellate dopo apprezzamenti a una giovane: choc a Civitanova (Di venerdì 29 luglio 2022) Civitanova MARCHE - Un apprezzamento, l'aggressione, la morte. Un cittadino straniero, di origine nigeriana, è stato ucciso ucciso a colpi di stampella, quella che lo aiutava... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 29 luglio 2022)MARCHE - Un apprezzamento, l'aggressione, la morte. Un cittadino straniero, di origine nigeriana, è statoa colpi di stampella, quella che lo aiutava...

lapoelkann_ : “Ucciso clochard nigeriano a colpi di stampella da un italiano. Alika, questo il suo nome, avrebbe fatto apprezzame… - repubblica : Civitanova Marche, ambulante nigeriano ucciso. Fermato l'aggressore italiano - Video - Corriere : Civitanova Marche, senzatetto ucciso a colpi di stampella per gli apprezzamenti ad una donna - elio_vito : Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno già fatto un post di solidarietà, rammarico, condoglianze per l’uomo nigerian… - georgienonfa : RT @oiramdivito: A Civitanova un ambulante nigeriano è stato ucciso con la stampella che usava per camminare. Prima forza politica a espri… -