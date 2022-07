Ischia | tenta di violentare una ragazza nel bagno di un bar | arrestato

(Di venerdì 29 luglio 2022) Un 35enne dominicano con precedenti di polizia è statoperta violenza sessuale aggravata. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un bar in via Francesco Buonocore aper la segnalazione di un’aggressione. I poliziotti,

sigeug : RT @fanpage: Ha seguito una ragazza nel bagno di un bar e ha tentato di violentarla. Ma la ragazza, fortunatamente, ha opposto resistenza… - volalibera1 : RT @fanpage: Ha seguito una ragazza nel bagno di un bar e ha tentato di violentarla. Ma la ragazza, fortunatamente, ha opposto resistenza… - AdriJuve64 : RT @fanpage: Ha seguito una ragazza nel bagno di un bar e ha tentato di violentarla. Ma la ragazza, fortunatamente, ha opposto resistenza… - fanpage : Ha seguito una ragazza nel bagno di un bar e ha tentato di violentarla. Ma la ragazza, fortunatamente, ha opposto… - puntomagazine : Tenta di aggredire una ragazza seguendola fino al bagno di un bar di Ischia. Si tratta di un 35enne. Risponderà di… -

... durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un bar in via Francesco Buonocore aper la segnalazione di un'aggressione . ...Aveva contattato telefonicamente una 66enne ischitana facendole credere che suo nipote avesse un grosso debito con lui, 5mila euro, da restituire immediatamente perché non poteva più aspettare. La ...Ha seguito una donna al bagno di un locale pubblico ma poi quando lei ha iniziato a urlare si è allontanato; grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e alle des ...L'uomo ha seguito una donna al bagno di un locale pubblico ma poi quando lei ha iniziato a urlare si è allontanato. E' stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza Ha ...