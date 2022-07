Il boom dei prezzi petroliferi spinge l’utile di Saras (Di venerdì 29 luglio 2022) Per effetto del forte incremento dei prezzi e dei margini dei prodotti petroliferi registrato a partire dalla fine del mese di febbraio, Saras – società presieduta dall’ex patron dell’Inter Massimo Moratti – chiude il primo semestre dell’esercizio 2022 con ricavi più che raddoppiati a 7,7 miliardi di euro. Un netto balzo in avanti rispetto ai Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Per effetto del forte incremento deie dei margini dei prodottiregistrato a partire dalla fine del mese di febbraio,– società presieduta dall’ex patron dell’Inter Massimo Moratti – chiude il primo semestre dell’esercizio 2022 con ricavi più che raddoppiati a 7,7 miliardi di euro. Un netto balzo in avanti rispetto ai Calcio e Finanza.

