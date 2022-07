I capelli di Demi | il Senza veli di Sharon | le over 60 sfidano tabù e convenzioni

I capelli di Demi, il topless di Sharon: le over 60 sfidano tabù e convenzioni (Di venerdì 29 luglio 2022) C’è tutta una carica di attrici e star over 60 che da un po’ di tempo a questa parte sta portando avanti una rivoluzione gentile e silenziosa a Hollywood, andando contro tabù e stereotipi legati all’età. Demi Moore, meravigliosa attrice, sex symbol anni ’90, che ha fatto negli anni d’oro della sua carriera del poliedricità la sua arma vincente, passando dal caschetto corto di Ghost al rasato di Soldato Jane al lungo di Striptease oggi che ha 60 anni (a novembre 2022) e vive quasi del tutto lontana dai riflettori, nel suo ranch in Idaho, porta i capelli lunghissimi e corvini. E a chi sostiene che le donne, passati i 50, li debbano portare corti, a rischio di sembrare anacronistiche e fuori tempo, risponde (lo ha fatto di recente in una intervista a People): “Le donne dovrebbero tenere i capelli corti ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 luglio 2022) C’è tutta una carica di attrici e star60 che da un po’ di tempo a questa parte sta portando avanti una rivoluzione gentile e silenziosa a Hollywood, andando controe stereotipi legati all’età.Moore, meravigliosa attrice, sex symbol anni ’90, che ha fatto negli anni d’oro della sua carriera del poliedricità la sua arma vincente, passando dal caschetto corto di Ghost al rasato di Soldato Jane al lungo di Striptease oggi che ha 60 anni (a novembre 2022) e vive quasi del tutto lontana dai riflettori, nel suo ranch in Idaho, porta ilunghissimi e corvini. E a chi sostiene che le donne, passati i 50, li debbano portare corti, a rischio di sembrare anacronistiche e fuori tempo, risponde (lo ha fatto di recente in una intervista a People): “Le donne dovrebbero tenere icorti ...

