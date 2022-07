Gessica Notaro nel cast di un noto reality? Lei esce allo scoperto (Di venerdì 29 luglio 2022) Gessica Notaro farà parte del cast di un reality? La proposta ricevuta e la sua decisione, ecco cosa ha rivelato Da qualche anno è diventata nota a causa di un fatto davvero spiacevole, nel 2017 Gessica Notaro ha subito una violenta aggressione da parte dell’ex fidanzato, le ha gettato l’acido sul viso. La sua storia ha coinvolto moltissimi telespettatori, spesso infatti ne ha parlato in tv durante diverse ospitate televisive. Gessica Notaro (Screenshot da Instagram)Sul piccolo schermo ha partecipato anche ad alcuni programmi, tra questi anche Ballando con le Stelle, trasmissione condotta su Rai Uno da Milly Carlucci. Nei prossimi mesi tornerà in televisione per prendere parte ad un famoso reality? In questi mesi si ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 29 luglio 2022)farà parte deldi un? La proposta ricevuta e la sua decisione, ecco cosa ha rivelato Da qualche anno è diventata nota a causa di un fatto davvero spiacevole, nel 2017ha subito una violenta aggressione da parte dell’ex fidanzato, le ha gettato l’acido sul viso. La sua storia ha coinvolto moltissimi telespettatori, spesso infatti ne ha parlato in tv durante diverse ospitate televisive.(Screenshot da Instagram)Sul piccolo schermo ha partecipato anche ad alcuni programmi, tra questi anche Ballando con le Stelle, trasmissione condotta su Rai Uno da Milly Carlucci. Nei prossimi mesi tornerà in televisione per prendere parte ad un famoso? In questi mesi si ...

