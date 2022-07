Atp Umago 2022: programma, orari ed ordine di gioco sabato 30 luglio (Di venerdì 29 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Umago 2022 (terra rossa) per la giornata di sabato 30 luglio. In Croazia spazio alle semifinali con tre azzurri. Si parte alle 17:30 con Giulio Zeppieri chiamato a scalare la montagna Carlos Alcaraz. A seguire, Jannik Sinner affronterà Franco Agamenone. Il tennista altoatesino, seconda forza del tabellone, ha superato in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena e proverà a ripetersi nel derby azzurro. Ecco il programma di sabato. GORAN IVANISEVIC STADION sabato 30 luglio Dalle 17:30, (1) Carlos Alcaraz – (Q) Giulio Zeppieri Non prima delle 20:00, (Q) Franco Agamenone – (2) Jannik Sinner A seguire, Simone ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Il, glie l’didel torneo Atp 250 di(terra rossa) per la giornata di30. In Croazia spazio alle semifinali con tre azzurri. Si parte alle 17:30 con Giulio Zeppieri chiamato a scalare la montagna Carlos Alcaraz. A seguire, Jannik Sinner affronterà Franco Agamenone. Il tennista altoatesino, seconda forza del tabellone, ha superato in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena e proverà a ripetersi nel derby azzurro. Ecco ildi. GORAN IVANISEVIC STADION30Dalle 17:30, (1) Carlos Alcaraz – (Q) Giulio Zeppieri Non prima delle 20:00, (Q) Franco Agamenone – (2) Jannik Sinner A seguire, Simone ...

