TIM-DAZN, trattativa in stallo sul nuovo accordo (Di giovedì 28 luglio 2022) Si avvicina il momento della seconda trimestrale per TIM. Il CdA per la presentazione dei conti è in programma il prossimo 3 agosto 2022 e l’amministratore delegato Pietro Labriola non ha escluso sorprese parlando al Capital Market Day del 7 luglio. In quella data, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, all’attenzione del board Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) Si avvicina il momento della seconda trimestrale per TIM. Il CdA per la presentazione dei conti è in programma il prossimo 3 agosto 2022 e l’amministratore delegato Pietro Labriola non ha escluso sorprese parlando al Capital Market Day del 7 luglio. In quella data, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, all’attenzione del board Calcio e Finanza.

alefinoallafine : @MariaMtmagno Con tim vision costa 10 euro in meno Quindi ho disattivato dazn a maggio e attivato l'altro oggi - tvdigitaldivide : TIM rende permanente l'offerta di TIMVision Calcio e Sport con la Serie A di DAZN a prezzo scontato e con la doppia… - MinoM91279590 : @andrecannataro @Andrea_b19 @marsiglia_lara Io ho DAZN col pacchetto Tim Vision Gold te invece ? - SportRepubblica : Dazn e Tim, cambia l'accordo per il calcio in tv - zazoomblog : DAZN con TIM doppia utenza per tutti fino a novembre - #doppia #utenza #tutti #novembre -