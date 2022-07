Quello che i grillini fingono di non sapere quando si vantano di Giuseppe Conte (Di giovedì 28 luglio 2022) Dalle macerie del Movimento 5 Stelle si leva una voce – non ricordo esattamente di chi, ma tanto uno vale uno. Dice: solo noi possiamo vantarci di candidare a presidente del Consiglio un uomo che ha già governato l’Italia in un periodo particolarmente drammatico. È vero, Giuseppe Conte era a Palazzo Chigi allo scoppio della pandemia e sicuramente non è stata una passeggiata. Però. Il frontrunner Enrico Letta ha governato quando siamo stati investiti dall’onda lunga della crisi economica, e non credo si sia divertito. Silvio Berlusconi, che già promette di portare Forza Italia al 20 per cento scavalcando gli alleati, da presidente del Consiglio si è beccato l’11 settembre con tutti gli annessi e connessi, e anche lì mica c’era tanto da ridere. L’area di centro guarda neanche tanto larvatamente a un nuovo governo di Mario Draghi, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Dalle macerie del Movimento 5 Stelle si leva una voce – non ricordo esattamente di chi, ma tanto uno vale uno. Dice: solo noi possiamo vantarci di candidare a presidente del Consiglio un uomo che ha già governato l’Italia in un periodo particolarmente drammatico. È vero,era a Palazzo Chigi allo scoppio della pandemia e sicuramente non è stata una passeggiata. Però. Il frontrunner Enrico Letta ha governatosiamo stati investiti dall’onda lunga della crisi economica, e non credo si sia divertito. Silvio Berlusconi, che già promette di portare Forza Italia al 20 per cento scavalcando gli alleati, da presidente del Consiglio si è beccato l’11 settembre con tutti gli annessi e connessi, e anche lì mica c’era tanto da ridere. L’area di centro guarda neanche tanto larvatamente a un nuovo governo di Mario Draghi, ...

