Inghilterra-Germania in tv: data, orario e diretta streaming finale Europei femminili 2022 (Di giovedì 28 luglio 2022) Inghilterra-Germania è la finale degli Europei femminili 2022: ecco di seguito le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming di questo atto conclusivo. A Wembley sale l'attesa per l'assegnazione del titolo continentale. Le migliori squadre del torneo, le inglesi padrone di casa e le solidissime tedesche si daranno battaglia alle ore 18 di domenica 31 luglio, diretta tv in pay su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai Due, diretta streaming in pay su Sky Go e in chiaro su Rai Play. La programmazione può essere suscettibile di variazioni. SportFace.

