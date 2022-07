Incidente choc: scende dall’auto in panne e viene falciato da un tir, 26enne morto sul colpo (Di giovedì 28 luglio 2022) Investito da un camion, morto 26enne sul Grande raccordo anulare. Terribile Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 28 luglio a Roma, quando un ragazzo è stato falciato da un mezzo pesante lungo il Gra, precisamente in carreggiata esterna tra le uscire Colombo e Pontina al chilometro 55. Il 26enne romano non ha avuto scampo e i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Come riporta Roma Today, il ragazzo avrebbe fermato l’auto che stava conducendo sulla corsia di emergenza, forse dopo essere rimasto in panne e una volta sceso dalla macchina è stato travolto da un mezzo pesante che procedeva sulla corsia di marcia lenta, che potrebbe aver in parte invaso quella di emergenza. Questo particolare, però, è ancora al vaglio degli ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Investito da un camion,sul Grande raccordo anulare. Terribilestradale nel pomeriggio di giovedì 28 luglio a Roma, quando un ragazzo è statoda un mezzo pesante lungo il Gra, precisamente in carreggiata esterna tra le uscire Colombo e Pontina al chilometro 55. Ilromano non ha avuto scampo e i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Come riporta Roma Today, il ragazzo avrebbe fermato l’auto che stava conducendo sulla corsia di emergenza, forse dopo essere rimasto ine una volta sceso dalla macchina è stato travolto da un mezzo pesante che procedeva sulla corsia di marcia lenta, che potrebbe aver in parte invaso quella di emergenza. Questo particolare, però, è ancora al vaglio degli ...

