Gravina | «Sancita la fine della multiproprietà»

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 28 luglio 2022) Quel che la famiglia De Laurentiis legge come una vittoria politica – il rinvio del divieto ditra due società partecipanti a due campionati professionistici diversi – Gabrieleinterpreta solo come una “concessione” ai proprietari di Napoli e Bari: quattro anni di proroga ottenendo in cambio la rinuncia ai ricorsi e alle azioni Calcio e Finanza.