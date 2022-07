Frankie Hi NRG Mc con gli & Al Jazeera e Giorgio Li Calzi in concerto sul Pianoro di Ciolandrea (Cilento). (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giovanni a Piro (Sa) – Dopo il concerto dello scorso anno di Ludovico Einaudi torna la musica dal vivo sul Pianoro di Ciolandrea, la famosa terrazza naturale, dal panorama mozzafiato, che affaccia sul Golfo di Policastro. Questa volta ad esibirsi è il rapper Frankie Hi NRG accompagnato dagli Al Jazeera con special guest il trombettista Giorgio Li Calzi. Il giorno sabato 6 agosto, dalle ore 19, ci sarà una speciale performance eseguita nella splendida cornice di uno dei paesaggi più belli del Sud Italia, luogo unico che visivamente unisce quattro regioni A partire dalla Campania, ovviamente, con il Golfo di Policastro e la Costa della Masseta, ma anche la Basilicata, con la sua Costa e il Cristo di Maratea, La Calabria e anche l’arcipelago ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giovanni a Piro (Sa) – Dopo ildello scorso anno di Ludovico Einaudi torna la musica dal vivo suldi, la famosa terrazza naturale, dal panorama mozzafiato, che affaccia sul Golfo di Policastro. Questa volta ad esibirsi è il rapperHi NRG accompagnato dagli Alcon special guest il trombettistaLi. Il giorno sabato 6 agosto, dalle ore 19, ci sarà una speciale performance eseguita nella splendida cornice di uno dei paesaggi più belli del Sud Italia, luogo unico che visivamente unisce quattro regioni A partire dalla Campania, ovviamente, con il Golfo di Policastro e la Costa della Masseta, ma anche la Basilicata, con la sua Costa e il Cristo di Maratea, La Calabria e anche l’arcipelago ...

