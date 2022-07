Demi Moore sul taglio di capelli di Soldato Jane | Non so se sarei in grado di sfoggiarlo adesso

(Di giovedì 28 luglio 2022)si è recentemente aperta a proposito deldidirivelando di non essere più indial giorno d'oggi.è tornata a parlare deldididopo che la battuta di Chris Rock agli Academy Awards di quest'anno ha praticamente regalato al film una seconda vita. Ma laavrebbe il coraggio di sfoggiare nuovamente il look da Navy Seal?è nel settore dell'intrattenimento da decenni ormai e nel corso degli anni ha cambiato acconciatura svariate volte; di recente la star ha riflettuto sui vari look che esplorato mentre parlava con una ...

Demi Moore si è recentemente aperta a proposito del taglio di capelli di Soldato Jane rivelando di non essere più in grado di sfoggiarlo al giorno d'oggi. Demi Moore è tornata a parlare del taglio di ...Demi Moore ha quasi 60 anni e porta i capelli lunghi. Non è una questione solo estetica: si tratta di sfatare antichi stereotipi su come dovrebbero ...