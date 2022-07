Andrea Delogu | il video sul letto mostra le curve | Fan impazziti

(Di giovedì 28 luglio 2022)è una speaker radiofonica di successo negli ultimi anni, in passato ha lavorato anche in televisione e nel cinema La conduttrice dopo alcuni anni in televisione ha capito che la sua strada portava alla radio, quest’estate impegnata in molti eventi musicali in Italia.è nata a Coriano il 23 maggio 1982. L'articolo, ilsulleFanchemusica.it.

fraversion : il #TimSummerHits, la gavetta, la partita Iva aperta grazie alla Gialappa's, il gossip su De Martino, le critiche s… - fanpage : Andrea Delogu ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e volare alle Maldive: con lei ci sarebbe il fidanzato Lu… - Matt85Mortal : RT @fraversion: il #TimSummerHits, la gavetta, la partita Iva aperta grazie alla Gialappa's, il gossip su De Martino, le critiche sui socia… - domenicomarock : RT @fraversion: il #TimSummerHits, la gavetta, la partita Iva aperta grazie alla Gialappa's, il gossip su De Martino, le critiche sui socia… - InkSonoro : TIM Summer Hits ? la quinta puntata stasera su Rai 2 dello show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Mar… -

Panorama

C'è stato un periodo, molto prima che tornasse insieme con Belen Rodriguez , in cui non si faceva altro che parlare di un possibile flirt fra Stefano De Martino e. Il motivo dietro a queste voci era legato all'amicizia che da diverso tempo li unisce e che aveva insospettito i più curiosi. La, tra le altre cose, aveva scelto di avere come ...Torna "TIM Summer Hits", lo show musicale dell'estate condotto dae Stefano De Martino, in onda giovedì 28 luglio alle 21.20 su Rai 2 e in simulcast anche su Rai Radio 2 e Radio Italia. Città protagonista di questa nuova tappa, ancora una volta Rimini ... Andrea Delogu: «La mia estate in tv, il gossip e le critiche che non mi feriscono più» I due conduttori di Tim Summer Hits sono stati costretti a modificare il loro comportamento per evitare che si parlasse troppo del loro presunto flirt, ecco il racconto della presentatrice ...Ecco chi sale stasera sul palco di Tim Summer Hits. E c'è Loredana Bertè che festeggia 40 anni di “Non sono una signora” ...