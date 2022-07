Vaiolo scimmie: primo caso in Sardegna (Di mercoledì 27 luglio 2022) E' stato rilevato dai laboratori dell'Aou di Cagliari, al Policlinico di Monserrato, il primo caso accertato di Vaiolo delle scimmie in Sardegna. Secondo quanto si apprende dall'Azienda mista, che sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) E' stato rilevato dai laboratori dell'Aou di Cagliari, al Policlinico di Monserrato, ilaccertato didellein. Secondo quanto si apprende dall'Azienda mista, che sta ...

Agenzia_Ansa : Il vaccino da solo non può fermare l'epidemia di vaiolo delle scimmie: 'Chiediamo per il momento di adottare misure… - Agenzia_Ansa : La città di New York ha chiesto all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di cambiare nome al vaiolo delle sci… - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - GRETA1SGARBO : RT @madforfree: Xché con ‘soli’ 5 morti è dichiarata emergenza globale x vaiolo scimmie, mentre x TBC (1,5 mln di decessi/2020) no? Contano… - camaino1967 : RT @madforfree: Xché con ‘soli’ 5 morti è dichiarata emergenza globale x vaiolo scimmie, mentre x TBC (1,5 mln di decessi/2020) no? Contano… -