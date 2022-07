Tromba d'aria a Vieste, panico in spiaggia: turisti in fuga e bambini in lacrime. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di panico a Vieste , perla del Gargano, in Puglia , per una improvvisa Tromba d'aria con bomba d'acqua annessa. Intorno alle 18 di questo pomeriggio, sul litorale pieno di turisti, il cielo ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di, perla del Gargano, in Puglia , per una improvvisad'con bomba d'acqua annessa. Intorno alle 18 di questo pomeriggio, sul litorale pieno di, il cielo ha ...

leggoit : Tromba d'aria a Vieste, panico in spiaggia: turisti in fuga e bambini in lacrime. Cosa sta succedendo - ekuonews : Maltempo, danni ingenti a San Nicolò. L’amministrazione effettua un sopralluogo dopo la tromba d'aria - mummy53690440 : Tromba d'aria a Vieste, panico in spiaggia: turisti in fuga e bambini in lacrime. Cosa sta succedendo - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Tromba d'aria a #vieste, panico in spiaggia: turisti in fuga e bambini in lacrime. Cosa sta succedendo - ilasanatomy : cazzo di tromba d’aria -