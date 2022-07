Meghan Markle, la duchessa finisce nell’occhio del ciclone: si parla di tradimento (Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo quanto affermato da un ex storico di Meghan, la duchessa di Sussex farebbe di tutto per aumentare la sua fama. Meghan Markle è senza dubbio uno dei personaggi che finiscono più spesso al centro del gossip in Gran Bretagna. La duchessa di Sussex viene vista da molti tabloid come una fredda calcolatrice, che cerca di ottenere il massimo vantaggio da qualsiasi situazione. Stando a quanto emerso di recente, sembra che la moglie di Harry abbia usato in passato le sue storie d’amore e anche le sue amicizie per godere di alcuni privilegi. Tutte queste indiscrezioni sono contenute nell’ultimo libro di Tom Bower, intitolato ‘Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors‘. Il noto biografo ed esperto reale riporta le accuse di Cory Vitiello nei confronti di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo quanto affermato da un ex storico di, ladi Sussex farebbe di tutto per aumentare la sua fama.è senza dubbio uno dei personaggi che finiscono più spesso al centro del gossip in Gran Bretagna. Ladi Sussex viene vista da molti tabloid come una fredda calcolatrice, che cerca di ottenere il massimo vantaggio da qualsiasi situazione. Stando a quanto emerso di recente, sembra che la moglie di Harry abbia usato in passato le sue storie d’amore e anche le sue amicizie per godere di alcuni privilegi. Tutte queste indiscrezioni sono contenute nell’ultimo libro di Tom Bower, intitolato ‘Revenge:, Harry and the war between the Windsors‘. Il noto biografo ed esperto reale riporta le accuse di Cory Vitiello nei confronti di ...

