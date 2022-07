I Panpers sbarcano su Boing

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Wild Things (Foto Us) Sarà il duo comico i, reduce dal successo di Only Fun, a condurre la nuova produzione originale di(canale 40 del DTT): Wild Things – Il Bosco dei Più Pazzi, che andrà in onda a partire da settembre. Il nuovo gameshow è prodotto da Banijay Italia e vedrà in ogni puntata quattro coppie di concorrenti – formate da un bambino tra gli 8 e i 12 anni ed un adulto – sfidarsi in una location davvero unica: un bosco! Qui, il concorrente bambino guiderà l’adulto della sua squadra che dovrà affrontare le sfide indossando uno spassoso ed ingombrante costume che lo trasformerà in uno degli animali del bosco rendendo i movimenti non proprio semplicissimi!conducono Wild Things Spetterà ad Andrea Pisani e Luca Peracino (alias i) – cabarettisti, conduttori, attori e YouTuber con ...