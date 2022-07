Genoa - Lazio 4 - 1: Coda scatenato, Immobile unico lampo (Di mercoledì 27 luglio 2022) GRASSAU - Cade la Lazio alla quinta amichevole dell'estate. In Germania vince il Genoa 4 - 1 con la tripletta di Coda e il rigore trasformato da Gudmundsson. Di Immobile l'unico lampo biancoceleste su ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 luglio 2022) GRASSAU - Cade laalla quinta amichevole dell'estate. In Germania vince il4 - 1 con la tripletta die il rigore trasformato da Gudmundsson. Dil'biancoceleste su ...

DiMarzio : #Amichevoli | #Lazio sconfitta per 4-1 contro il #Genoa?? - Fab_Couto : RT @lazio_story: LA #CRONACA | #Amichevole, #LazioGenoa 1-4: gambe pesanti e difesa da dimenticare - lazio_story : LA #CRONACA | #Amichevole, #LazioGenoa 1-4: gambe pesanti e difesa da dimenticare - grifoncina1977 : RT @buoncalcio: ?? Cos?da abbiamo appena visto… ? #Coda trascina un Genoa convincente e quadrato in campo nella vittoria per 4-1 in amichev… - SimoneFalc01 : Un anno con Zeman facemmo un pre-campionato clamoroso e poi una stagione orrenda. C’è l’Inter che perde contro il L… -