Gazzetta: Palomino potrebbe aver assunto il nandrolone tramite una pomata cicatrizzante (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport si sofferma sul caso Palomino. Il difensore dell’Atalanta è stato trovato positivo al clostebol in un controllo antidoping a sorpresa effettuato ieri. Si tratta di una sostanza contenuta in particolare in una pomata cicatrizzante, il Trofodermin. “Nel campione prelevato a Palomino sono risultate presenti tracce del metabolita Clostebol, uno steroide anabolizzante contenuto in particolare in una pomata cicatrizzante, il Trofodermin”. Sul tema il Corriere della Sera scrive: “Prima di consegnare al cliente una confezione di Trofodermin, i farmacisti più scrupolosi si premurano sempre di chiedere se il prodotto deve essere usato da un atleta. Sanno che il clostebol acetato, principio attivo dell’unguento (una pomata da banco ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ladello Sport si sofferma sul caso. Il difensore dell’Atalanta è stato trovato positivo al clostebol in un controllo antidoping a sorpresa effettuato ieri. Si tratta di una sostanza contenuta in particolare in una, il Trofodermin. “Nel campione prelevato asono risultate presenti tracce del metabolita Clostebol, uno steroide anabolizzante contenuto in particolare in una, il Trofodermin”. Sul tema il Corriere della Sera scrive: “Prima di consegnare al cliente una confezione di Trofodermin, i farmacisti più scrupolosi si premurano sempre di chiedere se il prodotto deve essere usato da un atleta. Sanno che il clostebol acetato, principio attivo dell’unguento (unada banco ...

lacustre81 : Quelli della @Gazzetta_it ....????? #Palomino #Toloi #Atalanta @Atalanta_BC - marco50419079 : @Gazzetta_it La positività di #Palomino la potevate nascondere a questo punto. Se era di un altro sport il titolone… - GermanoCroce : @Sasaa886 E guarda caso ieri #Palomino è stato trovato positivo. A distanza di tempo due domande me le farei. - Paolo_Bargiggia : Palomino, La Gazzetta: “Il centrale dell’Atalanta sospeso per doping” - GiancarloPoli7 : RT @spicciar: Giustamente la #Gazzetta coglie l’attimo e butta dentro la #Lazio in relazione alla positività di #Palomino. Numeri uno ??? P… -