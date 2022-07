F1, le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Red Bull per il GP d’Ungheria. Le possibili strategie (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo le Castellet si volta pagina e si pensa all’Hungaroring. Il Circus di F1, prima della pausa estiva, si esibirà sul tracciato magiaro per il 13° appuntamento della serie. Si è reduci dal round francese in cui l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha ottenuto il successo e allungato in classifica generale. Approfittando del ritiro del monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, Verstappen ha portato il proprio margine sul Ferrarista a 63 punti. Per questo, il fine-settimana ungherese è estremamente importante per la scuderia di Maranello e, sulla carta, la pista dovrebbe essere particolarmente adatta alle caratteristiche della F1-75. L’Hungaroring è un circuito noto per essere particolarmente tortuoso, con tante curve lente, tale da richiedere velocità di percorrenza in curva e trazione. Peculiarità simili, dunque, al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo le Castellet si volta pagina e si pensa all’Hungaroring. Il Circus di F1, prima della pausa estiva, si esibirà sul tracciato magiaro per il 13° appuntamento della serie. Si è reduci dal round francese in cui l’olandese della Red, Max Verstappen, ha ottenuto il successo e allungato in classifica generale. Approfittando del ritiro del monegasco della, Charles Leclerc, Verstappen ha portato il proprio margine sulsta a 63 punti. Per questo, il fine-settimana ungherese è estremamente importante per la scuderia di Maranello e, sulla carta, la pista dovrebbe essere particolarmente adatta alle caratteristiche della F1-75. L’Hungaroring è un circuito noto per essere particolarmente tortuoso, con tante curve lente, tale da richiedere velocità di percorrenza in curva e trazione. Peculiarità simili, dunque, al ...

cyclinside : Trovare la pressione giusta delle gomme delle bicicletta - - CircusFuno : F1, Mario Isola (Pirelli): “In Ungheria monoposto e gomme daranno spettacolo” - FUnoAT : #F1 #FUnoAT Verstappen “bacchetta” Pirelli: overheating sulle gomme in fase di inseguimento - ZamunerB : Verstappen “bacchetta” Pirelli: overheating sulle gomme in fase di inseguimento - Motor1italia : ?? Dove si sviluppano le gomme di ultima generazione: alla scoperta del #Pirelli Sottozero Center in Svezia su una H… -