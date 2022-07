Europei femminili 2022, semifinali: tabellone e accoppiamenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali degli Europei femminili 2022 in corso di svolgimento in Inghilterra. Purtroppo l’Italia ha salutato la manifestazione, ma si stanno disputando i quarti di finale, da mercoledì a sabato, e verranno decretati i nomi delle quattro semifinaliste. Di seguito allora ecco gli accoppiamenti completi per le due sfide che mettono in palio i due posti per la finale. tabellone Martedì 26 luglio Ore 21: Svezia-Inghilterra Mercoledì 27 luglio Ore 21: Francia-Germania SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ile glidelledegliin corso di svolgimento in Inghilterra. Purtroppo l’Italia ha salutato la manifestazione, ma si stanno disputando i quarti di finale, da mercoledì a sabato, e verranno decretati i nomi delle quattroste. Di seguito allora ecco glicompleti per le due sfide che mettono in palio i due posti per la finale.Martedì 26 luglio Ore 21: Svezia-Inghilterra Mercoledì 27 luglio Ore 21: Francia-Germania SportFace.

