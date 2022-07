E se i fondi europei vanno a fondo? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono legate a una tempistica inflessibile. Pena la perdita di tranche dei 191,5 miliardi di euro che l’Unione deve riconoscere all’Italia. E, crisi di governo a parte, già si accumulano gravi ritardi. Ecco, ci mancava soltanto la crisi di governo più pazza del mondo. Perché la caduta di Mario Draghi, adesso, proietta gravi rischi sui 191,5 miliardi di euro che un anno fa Bruxelles s’è impegnata a versare all’Italia per fare fronte alla crisi innescata dal Covid. Insomma, ora anche i fondi europei potrebbero andare a fondo. È vero: le risorse europee non sono regalate. Solo un terzo della cifra, 64,5 miliardi, è a fondo perduto, mentre gli altri due terzi, 127 miliardi, ci vengono dati in prestito. Ma quelle immense disponibilità, oggi, sono diventate ... Leggi su panorama (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono legate a una tempistica inflessibile. Pena la perdita di tranche dei 191,5 miliardi di euro che l’Unione deve riconoscere all’Italia. E, crisi di governo a parte, già si accumulano gravi ritardi. Ecco, ci mancava soltanto la crisi di governo più pazza del mondo. Perché la caduta di Mario Draghi, adesso, proietta gravi rischi sui 191,5 miliardi di euro che un anno fa Bruxelles s’è impegnata a versare all’Italia per fare fronte alla crisi innescata dal Covid. Insomma, ora anche ipotrebbero andare a. È vero: le risorse europee non sono regalate. Solo un terzo della cifra, 64,5 miliardi, è aperduto, mentre gli altri due terzi, 127 miliardi, ci vengono dati in prestito. Ma quelle immense disponibilità, oggi, sono diventate ...

