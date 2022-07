Dalla Isetta alla Microlino - La seconda vita della Bubble car

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Le capitali europee torneranno a ripopolarsi dicar? La risposta potrebbe essere positiva, considerati i numeriCitroën Ami: 23 mila pezzi in totale nel giro di due anni. Al parisua "gemella diversa" Opel Rocks-E, la Ami è un quadriciclo elettrico ispirato alle microvetture che si diffusero negli anni 50. Il soprannome "", a bolla, derivavaforma dell'abitacolo, ispirato alle carlinghe dei bombardieri. Non a caso le costruivano Messerschmitt e Heinkel, costrette a riconvertire la produzione aeronautica. La BMW preferì acquistare la licenza - e in seguito la proprietà - dell'italianissima, costruita a BressoIsoRivolta. Ora la staffetta italo-tedesca si ripropone in chiave elettrica con la ...

