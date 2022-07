Cerignola, autocisterna carica di gpl ribaltata in autostrada: tratto chiuso da ieri (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aggiornamento diffuso da Autostrade alle 20,48 di ieri: Poco dopo le ore 13, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato chiuso il tratto tra Cerignola Ovest ed il Bivio A16/A14 in entrambe le direzioni, per una cisterna carica di GPL che si è ribaltata all’altezza del km 167 in direzione Napoli. I Vigili del Fuoco stanno coordinando le operazioni di travaso del carico in un’altra cisterna e, per motivi di sicurezza, è stata predisposta la chiusura del tratto in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’evento, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’uscita obbligatoria di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aggiornamento diffuso da Autostrade alle 20,48 di: Poco dopo le ore 13, sull’A16 Napoli-Canosa, è statoiltraOvest ed il Bivio A16/A14 in entrambe le direzioni, per una cisternadi GPL che si èall’altezza del km 167 in direzione Napoli. I Vigili del Fuoco stanno coordinando le operazioni di travaso del carico in un’altra cisterna e, per motivi di sicurezza, è stata predisposta la chiusura delin entrambe le direzioni. Sul luogo dell’evento, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’uscita obbligatoria di ...

