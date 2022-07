Calciomercato | ManUtd Ufficiale l' arrivo dall' Ajax di Lisandro Martinez

DiMarzio : .@ManUtd: ufficiale l’arrivo di Lisandro #Martinez dall’@AFCAjax #calciomercato #PremierLeague - DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - STnews365 : Eriksen: 'Speciale essere al Manchester United'. Il centrocampista danese: 'Non pensavo di poter essere qui'… - gambini_f : RT @DanieleSormani: ??Sembra fatta per #Wijnaldum ???? alla #Roma, il centrocampista dovrebbe sbarcare nella capitale nel weekend. Lunedì poss… - DanieleSormani : ??Sembra fatta per #Wijnaldum ???? alla #Roma, il centrocampista dovrebbe sbarcare nella capitale nel weekend. Lunedì… -

Tiscali

Secondo la BBC ilha versato nelle casse dell'Ajax 67 milioni di euro per il cartellino del difensore argentino, reduce dal trionfo in Coppa America. - foto LivePhotoSport - . ari/red 27 - Lug ...I red devils, almeno per il momento, non intendono dare il via libera a Ronaldo LONDRA (INGHILTERRA) - "Prigioniero a Carrington". In sintesi così la stampa inglese definisce Cristiano Ronaldo, ieri ... Calciomercato: ManUtd. Club blocca CR7, Khan'Non è un profilo da Bayern' Il difensore argentino ritrova Ten Hag MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Un altro rinforzo per il Manchester United di Erik Ten Hag. Si ...Con la casella di un altro attaccante ancora da riempire, arriva il via libera per un vecchio obiettivo della Juve: Allegri può esultare ...