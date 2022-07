Un biglietto con un click, e-Prix London (Di martedì 26 luglio 2022) La Formula E riporterà le corse elettriche nel Regno Unito, con un circuito unico che si snoderà attraverso i Royal Docks e l’ExCeL London nell’estate 2022, per il penultimo weekend a doppia gara dell’ABB FIA Formula E World Championship 2021/2022. Round 12°e 13° per tutti gli appassionati della Formula! Come Arrivare al circuito di London La Jubilee Line e la DLR sono le rotte più veloci per ExCeL London. Scendi a Canning Town sulla Jubilee Line e cambia su un treno DLR diretto a Beckton per un breve viaggio (due fermate). Si arriverà direttamente all’ingresso principale della sede Ovest. La Docklands Light Railway, nota come DLR, fa parte dell’estesa rete della metropolitana di Londra. Due delle stazioni, Custom House e Prince Regent, si trovano nel campus. I treni si fermano sotto un passaggio coperto, lasciando i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 luglio 2022) La Formula E riporterà le corse elettriche nel Regno Unito, con un circuito unico che si snoderà attraverso i Royal Docks e l’ExCeLnell’estate 2022, per il penultimo weekend a doppia gara dell’ABB FIA Formula E World Championship 2021/2022. Round 12°e 13° per tutti gli appassionati della Formula! Come Arrivare al circuito diLa Jubilee Line e la DLR sono le rotte più veloci per ExCeL. Scendi a Canning Town sulla Jubilee Line e cambia su un treno DLR diretto a Beckton per un breve viaggio (due fermate). Si arriverà direttamente all’ingresso principale della sede Ovest. La Docklands Light Railway, nota come DLR, fa parte dell’estesa rete della metropolitana di Londra. Due delle stazioni, Custom House e Prince Regent, si trovano nel campus. I treni si fermano sotto un passaggio coperto, lasciando i ...

