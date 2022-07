Tim Summer Hits | la parolaccia detta a gran voce da Stefano De Martino | non era una gaffe!

marimarsalcedo7 : RT @per_il_aria: giovedì 28 luglio alex sarà presente alla puntata del tim summer hits su rai 2 #alexwyse - moonchi53832056 : RT @wwandaxvision: MA A NOI COSA CE NE FREGA DEL TIM SUMMER HIT QUANDO C’È HARRY STYLES CHE CANTA SE TELEFONANDO #LoveOnTourBologna #HarryS… - albe_fanclub : Ieri sera Albe è stato al Tim Summer Hits ????? @albelama1 #Albe - ivycloverbloom_ : RT @wwandaxvision: MA A NOI COSA CE NE FREGA DEL TIM SUMMER HIT QUANDO C’È HARRY STYLES CHE CANTA SE TELEFONANDO #LoveOnTourBologna #HarryS… - Wallee___ : Oggi male malissimo perché già stanca come se avessi dormito 0 ore. Eppure mi sono addormentata subito finito il tim summer hits -

HITS 2022 PORTOPICCOLO/ Scaletta e diretta 4a puntata: chiude Vegas Jones Ok, ok, come non detto. A merenda, insalatona di pomodori: ma le vacanze Eeeh, quest'anno faremo di necessità ...E non è finita qui perché ieri sera Chiara Galiazzo sul palco diHits ha fatto un altro omaggio alla principessa del pop. Dopo essersi esibita sulle note di ' Un'Estate Fa ' di Mina, la ...Nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia.Con lo show musicale di Rai 2, Andrea Delogu e Stefano De Martino fanno tappa nella Piazza di Portopiccolo di Trieste. Oltre che su Rai 2, lo show va in onda anche su Rai Radio2 e Radio Italia Oggi, l ...