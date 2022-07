Telemarketing | dal 27 luglio stop alle chiamate moleste Con una novità

(Di martedì 26 luglio 2022)selvaggio: dal 27entra in funzione il Registro Pubblico delle Opposizioni, strumento gratuito del Ministero dello Sviluppo Economico che consente di richiedere il blocco delle telefonate agli operatori di. Il servizio era stato già introdotto nel 2010 ma era riservato ai soli numeri fissi. Oggi invece si potranno iscrivere anche i numeri di cellulare nel nuovo Registro. E non è il solo servizio disponibile per contrastare il marketing molesto. Nuovo Registro pubblico delle Opposizioni, cosa cambia Nel nuovo Registro pubblico delle Opposizioni – disciplinato dal Dpr 26/2022 che ha attuato la legge 5/2018 – si potranno quindi iscrivere, oltre ai numeri di telefono fissi presenti negli elenchi pubblici e gli indirizzi postali (che possono già figurare nel Registro attuale), anche i ...

BUSINESS DA 4 MILIARDI DI EURO In base ai dati fornitiCodacons, ilrappresenta in Italia un business da circa 4 miliardi di euro annui, e la vendita telefonica di beni e servizi ...Con il nuovo registro pubblico delle opposizioni,27 luglio i cittadini possono chiedere di non essere contattati sul cellulare. Un particolare però rischia di rendere tutto ...Una volta ti chiamavano col telefono fisso. Uno vedeva che il numero non era in rubrica oppure proveniva da una città con cui non abbiamo nessun rapporto, e non rispondeva. Adesso si sono fatti furbi.Da domani, mercoledì 27 luglio, si potrà finalmente dire addio alle telefonate di telemarketing molesto, quelle telefonate di pubblicità non richieste che arrivano sul nostro numero di cellulare. Per ...