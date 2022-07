Serie A, amichevoli oggi martedì 26 luglio: programma, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 26 luglio 2022) Il programma delle amichevoli di Serie A di oggi, martedì 26 luglio 2022. Nessun club di Serie A sarà impegnato in giornata nei test precampionato; questa notte, alle ore 2.30 italiane, la Juventus sarà impegnata nell’amichevole contro il Barcellona al Cotton Bowl di Dallas, in Texas. Sportface vi racconterà tutte queste tre partite in tempo reale con la diretta testuale, di seguito tutte le informazioni. Notte tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio Ore 2.30 italiane: Barcellona-Juventus SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) IldellediA di262022. Nessun club diA sarà impegnato in giornata nei test precampionato; questa notte, alle ore 2.30 italiane, la Juventus sarà impegnata nell’amichevole contro il Barcellona al Cotton Bowl di Dallas, in Texas. Sportface vi racconterà tutte queste tre partite in tempo reale con latestuale, di seguito tutte le informazioni. Notte tra26 e mercoledì 27Ore 2.30 italiane: Barcellona-Juventus SportFace.

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Empoli, la formazione di #Zanetti per l'amichevole contro il #Trabzonspor ??… - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Monza, la formazione di #Stroppa per l'amichevole contro il #Renate: - DiMarzio : #Amichevoli | #Udinese-Pafos 2-1: vittoria in rimonta per gli uomini di #Sottil ?? - sportface2016 : #SerieA, amichevoli oggi martedì 26 luglio: programma, orari, diretta tv e streaming - MARCO196913 : RT @DiMarzio: #Amichevoli | #Udinese-Pafos 2-1: vittoria in rimonta per gli uomini di #Sottil ?? -