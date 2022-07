Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: “Non è una cazzatin* ma un reato punito con la reclusione e con la multa”. Ecco cosa è accaduto (Di martedì 26 luglio 2022) “È un reato“. Non ci gira troppo intorno Selvaggia Lucarelli in merito ad un TikTok di Chiara Ferragni in cui l’imprenditrice digitale si diChiarava ‘colpevole’ di aver “rubato l’accappatoio di un hotel come souvenir“. “Ditemi che voi non lo fate“, la didascalia scelta dall’influencer seguita da 5.4 milioni di persone su TikTok. “Se lo fa Chiara, posso farlo anche io” oppure: “Sono così povero che negli hotel dove vado non ci sono gli accappatoi ma solo asciugamani”, alcuni dei commenti sotto al filmato condiviso dall’imprenditrice digitale il 21 luglio scorso. Quindi la nota giornalista, via Instagram stories, ha deciso di commentare: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “È un“. Non ci gira troppo intornoin merito ad un TikTok diin cui l’imprenditrice digitale si diva ‘colpevole’ di aver “rubato l’accappatoio di un hotel come souvenir“. “Ditemi che voi non lo fate“, la didascalia scelta dall’influencer seguita da 5.4 milioni di persone su TikTok. “Se lo fa, posso farlo anche io” oppure: “Sono così povero che negli hotel dove vado non ci sono gli accappatoi ma solo asciugamani”, alcuni dei commenti sotto al filmato condiviso dall’imprenditrice digitale il 21 luglio scorso. Quindi la nota giornalista, via Instagram stories, ha deciso di commentare: “Qualcuno spieghi a, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che ...

telodogratis : Selvaggia Lucarelli “denuncia” un’altra influencer che ruba gli accappatoi - Luca_zone : @DrApocalypse Ha ragione Selvaggia Lucarelli, soprattutto perché Chiara Ferragni è tanto imitata e dovrebbe stare a… - Luca_zone : RT @DrApocalypse: Chiara Ferragni: 'Ho rubato l'accappatoio in un hotel'. Selvaggia Lucarelli: 'È un reato, non è una cazzatina' https://t… - Luca_zone : Selvaggia Lucarelli anche se anni fa mi ha bloccato ed è un personaggio che tutt’ora non inquadro sui Ferragnez e m… - occhio_notizie : Chiara Ferragni ha liberamente ammesso di aver rubato un accappatoio in hotel, così Selvaggia Lucarelli ne ha appro… -