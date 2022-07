Roma | Dybala alla presentazione | “Un privilegio essere davanti a voi | voglio rendervi felici”

(Di martedì 26 luglio 2022) “Ho giocato tante volte contro di voi, è stato sempre molto difficile. È una voi, mi viene voglia di entrare all’Olimpico e di andare sotto la curva”. Così Paulosi rivolge ai circa 5.000 tifosi dellapresenticerimonia dial Colosseo Quadrato all’Eur. “Questa gente fa sentire il suo calore, sarà una responsabilità ma sarà una responsabilità bella. Sto lavorando con tanta gente, è importante tornare in forma. Sono a disposizione per renderequeste persone”, spiega. “Questa città è nel mio destino, ha rappresentato molto per la mia infanzia, era tutto scritto”, aggiunge l’ex attaccante di Palermo e Juventus, nuovo numero 21 della. SportFace.

Poi è uscito fuori Paulo con la maglia giallorossa addosso ed è stato accolto dai tifosi in festa. Più di diecimila persone, colorate di giallo e rosso, di cui tante con addosso una maglia mai vista fino a pochi giorni fa: la numero 21 della, personalizzata con il nome "". È questa la marea umana che ha accolto la Joya sotto al Colosseo Quadrato, nella prima uscita pubblica del fuoriclasse argentino come giocatore della 'Magica'. Diverse migliaia di persone si sono radunate questa sera al Colosse Quadrato per dare il benvenuto a Paulo Dybala.