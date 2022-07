Petrolio: prezzo in aumento a 97,99 dollari (+1,33%) (Di martedì 26 luglio 2022) prezzo del Petrolio in crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a settembre è scambiato a 97,99 dollari con un aumento dell'1,33%. Il Brent con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022)delin crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a settembre è scambiato a 97,99con undell'1,33%. Il Brent con ...

