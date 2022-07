Perché Veronica Peparini lascia Amici? “Malumori con il programma” (Di martedì 26 luglio 2022) Fuori Anna Pettinelli, detto Arisa. Fuori Veronica Peparini, dentro Emanuel Lo. Da giorni ormai non si parla che della nuova formazione del corpo docenti di Amici 2022/2023. Mancano conferme ufficiali ma sembra proprio che Maria De Filippi rinunci al supporto di Veronica Peparini nel ballo. Perché Veronica Peparini lascia Amici dopo anni di proficua collaborazione? In tanti se lo chiedono e l’ipotesi più gettonata sul web è quella che vocifera Malumori con il programma. Per questo motivo Veronica sarebbe fuori dal corpo docenti di Amici di Maria De Filippi. Ne parla anche il blogger Amedeo Venza, che su Instagram accenna a fonti vicine alla ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Fuori Anna Pettinelli, detto Arisa. Fuori, dentro Emanuel Lo. Da giorni ormai non si parla che della nuova formazione del corpo docenti di2022/2023. Mancano conferme ufficiali ma sembra proprio che Maria De Filippi rinunci al supporto dinel ballo.dopo anni di proficua collaborazione? In tanti se lo chiedono e l’ipotesi più gettonata sul web è quella che vociferacon il. Per questo motivosarebbe fuori dal corpo docenti didi Maria De Filippi. Ne parla anche il blogger Amedeo Venza, che su Instagram accenna a fonti vicine alla ...

