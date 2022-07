Perché Conte è politicamente finito (Di martedì 26 luglio 2022) Da “punto di riferimento di tutte le forze progressiste” a politicamente finito il passo è veramente breve. Lo sa bene Giuseppe Conte, che in pochi mesi è passato suo malgrado dagli altari alla polvere. Dal rango di ‘guida suprema’ di tutti i progressisti, infatti, l’ex premier é stato ben presto scaricato tanto dai suoi quanto dagli alleati. L’ultimo in ordine di apparizione a sparare a zero su Conte è stato il segretario del Pd Enrico Letta, che ospite della trasmissione Rai Mezz’ora in più non ha perso l’occasione di bacchettare il capo politico del Movimento, dopo che quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a La Stampa, aveva rivendicato per il suo partito posizioni maggiormente progressiste rispetto a quelle dem. Affermazioni, quelle di Giuseppe Conte, che hanno infastidito non poco Enrico ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 26 luglio 2022) Da “punto di riferimento di tutte le forze progressiste” ail passo è veramente breve. Lo sa bene Giuseppe, che in pochi mesi è passato suo malgrado dagli altari alla polvere. Dal rango di ‘guida suprema’ di tutti i progressisti, infatti, l’ex premier é stato ben presto scaricato tanto dai suoi quanto dagli alleati. L’ultimo in ordine di apparizione a sparare a zero suè stato il segretario del Pd Enrico Letta, che ospite della trasmissione Rai Mezz’ora in più non ha perso l’occasione di bacchettare il capo politico del Movimento, dopo che quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a La Stampa, aveva rivendicato per il suo partito posizioni maggiormente progressiste rispetto a quelle dem. Affermazioni, quelle di Giuseppe, che hanno infastidito non poco Enrico ...

