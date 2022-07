Luigi De Magistris | “Definire i dem di Sinistra è da querela”

(Di martedì 26 luglio 2022)De, ex sindaco di Napoli per due mandati, è pronto alla corsa per le prossime elezioni politiche. C’è anche lui nella coalizione che si propone adel Pd e che aspetta il Movimento 5 Stelle. De, la rivediamo sulla ribalta nazionale. Che ha fatto finora? “In questi mesi oltre ad aver scritto 2 libri (uno su Napoli e uno sul sistema criminale) ho lavorato per una cosa che avevo sempre trascurato: l’organizzazione politica. La costruzione di un laboratorio in cui si potesse costruire un’alternativa al liberismo e al draghismo per tenere insieme un fronte ambientalista, pacifista che si rivolga ai delusi e agli astenuti. Il 9 luglio con un’assemblea partecipata da molti giovani a Roma ci eravamo dati un programma ma la situazione è precipitata e ci impone di farci trovare pronti. Siamo gli ...

barbaranico1 : RT @Maria15112786: ??????????????????????Luigi de Magistris: 'Mi candido a Napoli e propongo a Conte un'alleanza di sinistra' - SBidimedia : #ElezioniPolitiche2022 L'ex sindaco di Napoli @demagistris: 'Mi candido a Napoli. In parlamento ci vuole chi ama v… - FattodelGargano : A San Giovanni Rotondo, atteso incontro con Luigi de Magistris per la festa di Rifondazione Comunista ???? - dax_project : @milu20354311 @kiara86769608 Dopo Bertinotti siamo stati oscurati la storia la può raccontare meglio bravissimo se… - gipsy1966 : @Kagakazov gli altri hanno preferito rimanere fuori, sia 'Italexit' di Gianluigi Paragone, sia 'Unione Popolare' di… -

... Potere al popolo e De) o Alternativa per l'Italia (la joint venture tra Mario Adinolfi e ... Nonché (almeno in teoria) Insieme per il futuro del ministro degli EsteriDi Maio , che però ...de, leader di demA ed ex sindaco di Napoli, rafforza il progetto alternativo per le elezioni politiche di settembre. "Stiamo costruendo il documento programmatico e candideremo ...Potere al popolo e De Magistris) o Alternativa per l’Italia (la joint venture tra Mario Adinolfi e l’ex leader di Casapound Simone di Stefano). Nonché (almeno in teoria) Insieme per il futuro del ...«Non farete molta strada se continuate così. State utilizzando un metodo che non tiene in considerazione il Consiglio». Un messaggio quello del consigliere Aniello Esposito ...