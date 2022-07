In Austria addio alla quarantena per i positivi | dopo il contagio solo obbligo di Ffp2

(Di martedì 26 luglio 2022) Cambio di passo nella gestione della pandemia di Coronavirus in. Il governo di Vienna ha annunciato che le persone positive al virus non saranno più obbligate a osservare il periodo didi 10 giorni, ma potranno uscire di casa, o recarsi al lavoro, indossando obbligatoriamente la mascherina. Le nuove regole si applicheranno su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni regionali, né locali. Le nuove misure entreranno in vigore dal 1° agosto, secondo quanto riportato dal quotidiano Der Standard. Secondo quanto illustrato dal ministro della Salute, Johannes Rauch, e dal ministro dell’Economia, Martin Kocher, l’uso della mascherinasarà obbligatorio negli ambienti domestici privati, ma anche all’aperto, nel caso in cui non dovesse essere possibile mantenere un distanziamento ...

